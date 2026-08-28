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همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، سه دوره اردوی فرهنگی، تفریحی ویژه آزادگان استان البرز در مجتمع ایثار شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، این اردوها با هدف تقویت روحیه، تداوم دوستیها و ایجاد نشاط و شادابی در میان آزادگان برگزار شد و فرصتی فراهم کرد تا همرزمان و همبندان دوران اسارت، پس از سالها در فضایی صمیمی گرد هم آمده و خاطرات روزهای مقاومت و ایستادگی را مرور کنند.
محمدیان، معاون فرهنگی ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، گفت: این برنامه در قالب سه دوره و برای هر دوره ۲۰۰ نفر از آزادگان استان برگزار میشود و تلاش شده است در کنار برنامههای فرهنگی و تفریحی، زمینه دیدار و ارتباط بیشتر آزادگان با یکدیگر فراهم شود.
وی افزود: برگزاری این اردوها فرصتی برای تجدید خاطرات و تقویت پیوندهای دوستانه میان آزادگان سرافراز استان است.