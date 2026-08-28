مردم استان همدان در یکصد و هشتادمین شب تجمعات خود در خیابان ها با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، بر یکپارچگی و انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم شهرستان های استان در یکصد و هشتادمین شب از قرار مردمی خود، در خیابان ها حضور یافتند.

حاضران در این تجمع با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی را نمادی از بیداری و هوشیاری ملی دانستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع بر این باورند که وحدت و یکپارچگی ملت ایران، سخت‌ترین پاسخ به تهدیدات دشمن و سدی استوار در برابر توطئه‌های خارجی است.