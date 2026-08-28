به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری هوا همراه با غبار محلی و وزش ملایم باد پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه ارتفاعات شهرستان بشاگرد و بستک، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق گاهی با احتمال تندباد لحظه‌ای و تگرگ پیش بینی می‌شود که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی اجتناب شود.

وی گفت: شرایط دریا در محدوده دریایی استان برای تردد‌های دریایی مساعد است و با توجه به مواج بودن شرق دریای عمان توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین به این مناطق خودداری شود و تدابیر لازم برای تردد ایمن شناور‌های تجاری صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.