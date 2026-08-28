شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی، فناوری و صنایع مرتبط نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از تک کرانچ، بیش از ۱۰۰ شرکت که در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری، امور مالی و صنایع دیگر فعال هستند نامه‌ای را امضا کرده‌اند که خواستار بهبود امنیت سایبری است.

از جمله شرکت‌هایی که این نامه را امضا کرده‌اند می‌توان به گوگل، آنتروپیک، OpenAI، مایکروسافت، اوراکل و پرپلکسیتی اشاره کرد. امضاکنندگان خواستار رعایت جمعی برخی اصول در زمینه دفاع سایبری شده‌اند، از جمله پذیرش اینکه امنیت به شیوه فعلی کافی نخواهد بود، با استفاده از هوش مصنوعی مجهز به قابلیت‌های سایبری باید توانایی مدافعان افزایش یابد و اینکه برای مقابله با حملات سایبری به واکنش جمعی نیاز است.

این شرکت‌ها علاوه بر این که نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری هشدار دادند، اقداماتی را فهرست می‌کنند که سازمان‌ها، دولت‌ها، صنایع امنیت سایبری و فناوری و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی می‌توانند برای جلوگیری از افزایش احتمالی حملات مبتنی بر هوش مصنوعی انجام دهند.

عنوان این نامه «فراخوانی برای اقدام جمعی در دفاع سایبری» است، اما هشدار می‌دهد که «در ماه‌های آینده، حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر خواهند شد، زیرا مدل‌های هوش مصنوعی در سراسر جهان روزبه‌روز توانمندتر می‌شوند.» البته این موضوع مسئله جدیدی نیست.

چنین هشدار‌هایی باید پیش از آن مطرح می‌شد که هوش مصنوعی ایجنتیک توانایی قابل‌توجه خود را در دستکاری محیط‌های آزمایشی نشان دهد و پیش از آنکه دولت‌ها با استفاده از چت‌بات‌های عمومی و در دسترس هک شوند.

اینکه شرکت‌های هوش مصنوعی که خود یکی از منابع این مشکل هستند و برند‌های فناوری که این ابزار‌های هوش مصنوعی را به تمام بخش‌های فعالیت خود وارد کرده‌اند، سال‌ها بعد تلاش کنند مسئولانه رفتار کنند، چندان قانع‌کننده و صادقانه به نظر نمی‌رسد. این نامه بیشتر شبیه یک تبلیغ جدی و ترس‌افکنانه برای راهکار‌های حفاظتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای مقابله با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی به آنها نیاز خواهیم داشت، تا یک اطلاعیه عمومی واقعاً مفید.

البته پیشنهاد‌های مطرح‌شده شامل برخی اقدامات منطقی و کاربردی نیز می‌شود که ارزش انجام دادن دارند؛ از جمله اینکه سازمان‌ها امنیت سایبری را در اولویت بالایی قرار دهند و شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی ابزار‌های نظارت و امنیتی ایجاد کنند، اطمینان حاصل کنند هویت ایجنت‌های هوش مصنوعی قابل‌ردیابی و پاسخ‌گویی باشد و بهترین روش‌ها را در زمینه نظارت مستمر به اشتراک بگذارند.