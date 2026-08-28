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وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت:بروجرد یکی از قطبهای کانونهای فرهنگی و گردشگری کشور است و باید تصویر جدیدی از آن در کشور دیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سیدرضا صالحیامیری درشورای اداری شهرستان بروجرد با اشاره به تأثیرگذاری بروجرد در تاریخ ایران از آمادگی برای تأسیس و راهاندازی موزه بروجرد خبر داد و آن را گامی مهم در معرفی هویت این شهرستان دانست.
نمایندگان مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی نیز دغدغههای خود را مطرح کردند.
عباس گودرزی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از وزیر خواست تا با نگاهی نافذ و متوازن به آثار تاریخی بروجرد بنگرد و تأکید کرد که مرمت و حفظ این آثار باید ویژه دیده شود.
فاطمه مقصودی، دیگر نماینده بروجرد، با اشاره به ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی این شهرستان خاطرنشان کرد:متأسفانه بودجههای تخصیصی به این بافت ارزشمند قطرهچکانی است و احیا و بازسازی خانههای تاریخی بروجرد باید در دستور کار قرار گیرد.
عطا حسنپور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان،نیز با معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد بروجرد، از تکیه باغات به عنوان نمونهای ارزشمند از پیوند مذهب و طبیعت یاد کرد و گفت:جاذبههایی همچون گپر جودکی (روستای لکلکها)، مسجد جامع و مساجد تاریخی و نیز هنر ورشوسازی بروجرد در مسیر ثبت جهانی قرار گرفتهاند.
قدرتاله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد، با اشاره به جایگاه اقتصادی این منطقه اعلام کرد:
بنابراین گزارش،۴۰ درصد صنایع استان لرستان در بروجرد متمرکز است و این شهرستان با ۳۰۰ اثر تاریخی و ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی، قطب تولید و صادرات استان محسوب میشود.
در ادامه این نشست، با حضور وزیر میراث فرهنگی، از سند ثبت باغات بروجرد در فهرست میراث ملی رونمایی شد. همچنین وزیر با حضور در پارک صامتیه، پروژه بازسازی این پارک را افتتاح کرد تا گامی دیگر در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری این شهر تاریخی برداشته شود.
بروجرد این روزها با عزمی تازه، در مسیر احیای هویت تاریخی و رونق گردشگری گام برمیدارد؛ جایی که تمدن، طبیعت و صنعت دست در دست هم، آیندهای روشن را نوید میدهند.