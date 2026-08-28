بهره برداری از طرحهای مهم عمرانی و اقتصادی در سفر سه روزه نماینده دولت به فارس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برنامههای هفته دولت ۱۴۰۵ به عنوان نماینده هیات دولت وارد استان فارس شد تا در سفر به شهرستانهای مختلف، ضمن بازدید از طرحهای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و زیرساختی، در آیین افتتاح و کلنگزنی شماری از طرحهای کلان استان حضور یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس احمد میدری در این سفر ضمن حضور در برنامههای هفته دولت، آخرین وضعیت طرحهای مرتبط با حوزه تعاون، اشتغال، مهارتآموزی، تولید و رفاه اجتماعی را بررسی خواهد کرد.
میدری در بدو ورود به استان فارس مورد استقبال مدیران ارشد استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و فرمانداران و مدیران شهرستانهای رستم و ممسنی قرار گرفت.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به فارس علاوه بر حضور در آیین گشایش نمایشگاه عشایری صنایعدستی و مشاغل خانگی در ممسنی، از مرکز آموزش فنی و حرفهای کازرون نیز بازدید خواهد کرد؛ مرکزی که آموزشهای تخصصی حوزه نفت و گاز جنوب کشور را ارائه میدهد و توسعه تجهیزات تخصصی و ایجاد خوابگاه برای مهارتآموزان از جمله نیازهای مطرحشده آن است.
کلنگزنی مرکز نگهداری معلولین دختر بالای ۱۴ سال بهزیستی در کازرون از دیگر برنامههای اعلامی است.
یکی از محورهای اصلی این سفر، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و صنعتی در شهرستانهای مختلف فارس است.
در شیراز، افتتاح مرکز آموزشهای تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقای مهارت و دانش تعاونگران، کارآفرینان، کارجویان و کارفرمایان در برنامه وزیر قرار دارد.
این مرکز در فضایی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با برخورداری از کلاسها و فضاهای آموزشی و مدیریتی راهاندازی شده است.
همچنین افتتاح مجتمع مسکونی تعاونیهای کارکنان پالایشگاه نفت پارسیان و پتروشیمی مرودشت و افتتاح تصفیهخانه فاضلاب لوکال شهری از دیگر برنامههای پیشبینیشده در شیراز است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در آیین افتتاح چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی شیراز حضور خواهد یافت؛ واحدهایی در حوزه تولید فرآوردههای لبنی و پروتئینی، مخازن پلیاتیلنی، تجهیزات نفت و گاز، نوار آبیاری و پالتهای چوبی و پلاستیکی که مجموع سرمایهگذاری اعلامشده برای آنها قریب سه هزار میلیارد تومان است.
در مرودشت، افتتاح کارخانه قند سپید و در فسا افتتاح مجتمع آبرسانی پانعل از دیگر برنامههای این سفر اعلام شده است.
در فیروزآباد نیز عملیات کلنگزنی نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی سیمان فارس نو با سرمایهگذاری ۲۶۵ میلیارد تومان انجام خواهد شد.
این پروژه متعلق به سیمان فارس نو، وابسته به شستا، است و زمان تکمیل آن حدود پنج ماه پیشبینی شده است.
در سروستان نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین کلنگزنی واحد تولیدی فولاد این شهرستان و افتتاح فاز دوم یک مجتمع بینراهی حضور خواهد داشت.
از دیگر برنامههای مهم سفر وزیر به فارس، حضور در آیین کلنگزنی مرکز معلولین دختر بالای ۱۴ سال در کازرون است.
این مرکز در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۴۰ مترمربع و با زیربنای ۹۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و برای اجرای آن ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
در ادامه این سفر، آیین آغاز عملیات اجرایی حفاری مکانیزه خط چهار مترو کلانشهر شیراز نیز برگزار خواهد شد، پروژهای که با اجرای شهرداری شیراز در مسیر توسعه حملونقل ریلی و تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی پایتخت فرهنگی ایران دنبال میشود.
حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مجموعه برنامهها، فرصتی برای بررسی روند اجرای طرحهای اشتغالزا، میزان سرمایهگذاری انجامشده، ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی و همچنین پیگیری مطالبات تولیدکنندگان، کارآفرینان، تعاونیها و جامعه هدف این وزارتخانه در استان فارس خواهد بود.