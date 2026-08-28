به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری به روش فیشینگ، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود:متهم با استفاده از روش فیشینگ اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد و خرید کالا از مالباختگان می‌نمود.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مراجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به پنج فقره کلاهبرداری به ارزش پنج میلیارد ریال با شگرد فیشینگ، اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.