امیدهای فوتبال ایران از هفتم شهریور اردو برپا میکنند
کادرفنی تیم امید فوتبال ایران، زمان برگزاری اردوی این تیم را با توجه به برگزاری بازیهای هفته چهارم فصل جاری لیگ برتر اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بنابر برنامهریزی انجام شده ۲۳ بازیکن منتخب برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باید خود را تا پایان روز شنبه هفتم شهریورماه در هتل المپیک به کادر اجرایی و فنی معرفی کنند.
اسامی ۲۳ بازیکن نهایی به شرح زیر است:
امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، سعید سحرخیزان (استقلال)
دانیال ایری، پوریا لطیفیفر، پوریا شهرآبادی (پرسپولیس)
محمدامین حزباوی، یاسین جرجانی، کسری طاهری (سپاهان)
محمد خلیفه، عباس کهریزی (آلومینیوم اراک)
قاسم لطیفی، یوسف مزرعه (فولاد خوزستان)
فرزین معاملهگری، مهدی جعفری (ملوان)
ادیب زارعی (شمس آذر)
آرمین عباسی (پیکان)
مسعود محبی (خیبر)
سهیل صحرایی (گلگهر)
ابوالفضل کوهی (نساجی)
امیرحسین حسینزاده (تراکتور)
مبین دهقان (الوحده امارات)
رضا غندیپور (شباب الاهلی امارات)