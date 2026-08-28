یک واحد کشاورزی و دامپروری در شهرستان نظرآباد با خارج کردن کنتور‌های برق ۱۳ حلقه چاه آب از مدار، حدود یک مگاوات برق را به‌صورت غیرمجاز و بدون ثبت مصرف از شبکه دریافت کرده است؛ ظرفیتی که به‌صورت تقریبی معادل برق مورد نیاز یک هزار خانوار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان نظرآباد گفت: این تخلف در جریان پایش و بازرسی از نحوه مصرف برق مشترکان شناسایی شد و بررسی‌ها نشان داد کنتور‌های مربوط به ۱۳ حلقه چاه آب این واحد از مدار خارج شده و برق مورد نیاز چاه‌ها به‌صورت مستقیم از شبکه دریافت شده است.

مفتخی افزود: مجموع توان مصرفی این ۱۳ حلقه چاه حدود یک مگاوات برآورد شده است؛ میزان توانی که به‌صورت تقریبی معادل برق مورد نیاز هزار خانوار است، این واحد علاوه بر استفاده غیرمجاز از شبکه و خارج کردن تجهیزات اندازه‌گیری از مدار، برنامه مدیریت مصرف برق را نیز رعایت نکرده است.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق نظرآباد گفت: بر اساس برنامه مدیریت بار، چاه‌های کشاورزی باید در ساعات اوج مصرف از مدار خارج شوند، اما بررسی‌ها نشان داد این چاه‌ها در ساعات پیک نیز فعال بوده‌اند و بار قابل توجهی به شبکه تحمیل کرده‌اند.

وی تأکید کرد: در پی شناسایی این تخلف، برای واحد متخلف پرونده تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی، تعیین میزان خسارت و بررسی‌های بیشتر به مرجع قضایی ارسال می‌شود، میزان خسارت وارده و سایر موارد مرتبط با این تخلف، در فرآیند قانونی و با بررسی کارشناسی تعیین خواهد شد.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان نظرآباد همچنین از تداوم پایش و کنترل مصرف مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت: با هرگونه دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، استفاده مستقیم و غیرمجاز از شبکه و رعایت نکردن برنامه‌های مدیریت بار، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی از مشترکان بخش کشاورزی خواست با رعایت برنامه‌های مدیریت مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج بار، شرکت توزیع نیروی برق را در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان همراهی کنند.