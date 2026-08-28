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پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه همزمان با برپایی نمایشگاه هفته دولت خوزستان، با اجرای سه کارگاه آموزشی و تجربهمحور در غرفه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، زمینه آشنایی مستقیم بازدیدکنندگان با سفالگری، مرمت آثار تاریخی و مفهوم موزه فراگیر را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،پایگاه میراثجهانی چغازنبیل و هفتتپه همزمان با برگزاری نمایشگاه هفته دولت خوزستان، سه کارگاه آموزشی و مشارکتپذیر را در غرفه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان برگزار کرد.
نخستین کارگاه با محوریت «سفالگری» و باحضور مربی کودک و کارشناسان پایگاه برگزار شد. شرکتکنندگان در این برنامه، ضمن آشنایی با فرایند سفالگری، فرصت یافتند گِل را لمس کنند، به آن شکل دهند و تجربهای عملی از خلق یک اثر سفالی داشته باشند.
دومین کارگاه به معرفی فرآیند حفاظت و مرمت اشیای تاریخی اختصاص داشت. در این بخش، کارشناس مرمت پایگاه، بخشی از مراحل و ظرافتهای تخصصی حفاظت و مرمت آثار را برای بازدیدکنندگان تشریح کرد و تجربههای حرفهای خود را با علاقهمندان به اشتراک گذاشت.
سومین برنامه با عنوان «هفتتپه، پیشگام در مفهومسازی موزه فراگیر» برگزار شد؛ برنامهای که با هدف معرفی ضرورت دسترسپذیر کردن موزهها و ظرفیتهای میراث جهانی برای افراد دارای نیازهای ویژه و کمتوان طراحی شده بود.
در این کارگاه، ضمن معرفی بروشور بریل میراثجهانی چغازنبیل و ظرفیتهای این پایگاه در حوزه دسترسپذیری، بازدیدکنندگان امکان مشاهده و درک تصاویر برجستهشده بریل از راه لمس را پیدا کردند؛ تجربهای متفاوت که با استقبال همراهان حاضر در نمایشگاه مواجه شد.
این سه کارگاه با رویکردی تجربهمحور و مشارکتپذیر برگزار شد تا بخشی از دانش، مهارت و تجربه موجود در حوزه میراثفرهنگی از فضای تخصصی مجموعهها خارج و بهصورت ملموس در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
برگزاری این برنامهها نشان میدهد که میراثفرهنگی امروز، افزون بر حفاظت از آثار و محوطههای تاریخی، رسالتی مهم در زمینه تعامل با جامعه، آموزش عمومی و فراهمسازی دسترسی برابر برای همه گروههای اجتماعی بر عهده دارد.
نمایشگاه هفته دولت ۱۴۰۵ تا هفتم شهریورماه، هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز، سالن خلیجفارس برپا شده است و عموم شهروندان میتوانند از غرفه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و دیگر بخشهای نمایشگاه بازدید کنند.
غرفه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با رویکردی جامع در سه حوزه تخصصیِ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آخرین دستاوردها و طرحهای زیرساختی یکسال اخیر را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.