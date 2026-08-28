به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: مسجد جامع افین در بافت تاریخی روستای گردشگری افین از توابع شهرستان زیرکوه قرار گرفته و به لحاظ قدمت متعلق به دوره تیموری است.

شریعتی منش افزود: این مسجد دارای تزئینات معماری بسیار زیبا و چشم نواز است و محراب نفیس با گچبری‌های ماهرانه، شبستان ها، ایوان و حیاط از جمله فضا‌های معماری مسجد است.

شریعتی منش گفت: با توجه به تخصیص اعتبار از محل منابع ملی عملیات مرمت، بازسازی و حفاظت از این منبر و محراب زیبا آغاز شده است.

کارشناس ناظر مرمت مسجد جامع افین نیز گفت: منبر مسجد دارای بدنه‌ای از جنس آجر سنتی با ملات گچ است که بر اثر حوادث طبیعی و تخریب انسانی، سال‌ها از حالت طبیعی خارج و منحرف شده بود و علاوه بر تخربب تزئینات آن، خطر ریزش مصالح نیز وجود داشت که با پیگیری و برنامه ریزی انجام شده، روند مرمت آن شامل اجرای عملیات مکانیکی برای بازگرداندن منبر به حالت اولیه و ایستایی کامل با استفاده از تجهیزات و ابزار جدید و بازسازی تزیینات گچی محراب و منبر و نیز بازآرایی نشیمن گاه چوبی آن طبق شواهد معماری در حال انجام است.

بزرگمهر گفت: در مرحله بعد به منظور حفاظت از منبر تاریخی حصار و پوشش حفاظتی برای این عناصر منحصر‌به‌فرد مسجد اجرا می‌شود و مقرر شده در سال جاری نسبت به بازسازی کامل تزیینات مسجد نیز اقدام شود.