به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️محمد رسول خاکساری مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان گفت: حدود ۱۱ هزار واحد تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان سمنان در غالب ۳۶۵ پروژه به ارزش ۵۲ هزار میلیارد ریال به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.

حمیدرضا همتی مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان هم گفت: این نهاد دو هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست ساخت داشت که ۹۳۴ واحد ان بنیاد ساخت و بقیه خودساخت بود.

وی افزود: در زمان جنگ ، تلاش کردیم هیچ پروژه‌ای در استان تعطیل نشود و ۸۵ درصد پروژه‌ها فعال بود.

سید محمد حسینی طباطبایی مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان هم گفت: در استان سمنان ۶ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است که به مرور در ایام‌های مناسبتی تحویل متقاضیان شده و خواهد شد.