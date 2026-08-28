با برگزاری مراسم تحلیف ۶۶ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای استان سمنان ، این افراد با ادای سوگند فعالیت حرفه ای خود را به عنوان وکیل پایه یک دادگستری آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سیدحسین حسینی، رئیس کانون وکلای استان سمنان، با اعلام این خبر گفت: کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۳ پس از موفقیت در آزمون‌های کتبی و شفاهی و پشت سر گذاشتن مراحل کارآموزی ، با ادای سوگند وارد عرصه وکالت شدند.

عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت رعایت اخلاق اسلامی، اخلاق حرفه‌ای و عدالت‌محوری در انجام امور حقوقی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

این مراسم با تأکید بر نقش وکلا در تحقق عدالت، دفاع از حقوق مردم و صیانت از قانون برگزار شد.