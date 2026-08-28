کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا همراه با غبار محلی و وزش ملایم باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان خصوصا ارتفاعات شهرستان بشاگرد و بستک، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق گاهی با احتمال تندباد لحظه‌ای و تگرگ پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: شرایط دریا در محدوده دریایی استان به منظور تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و با توجه به مواج بودن شرق دریای عمان توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین به این مناطق خودداری و تدابیر لازم به منظور تردد ایمن شناور‌های تجاری در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.