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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا همراه با غبار محلی و وزش ملایم باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان خصوصا ارتفاعات شهرستان بشاگرد و بستک، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق گاهی با احتمال تندباد لحظهای و تگرگ پیش بینی و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: شرایط دریا در محدوده دریایی استان به منظور ترددهای دریایی مساعد خواهد بود و با توجه به مواج بودن شرق دریای عمان توصیه میشود از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین به این مناطق خودداری و تدابیر لازم به منظور تردد ایمن شناورهای تجاری در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه مورد انتظار است.