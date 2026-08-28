به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد قاسمی مسئول استخر گرمسار گفت: این مجموعه در بخش‌های استخر بزرگ ، سونا ، جکوری ، استخر کودک و بخش آب درمانی و پزشکی است.

یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی از توسعه و افتتاح اماکن ورزشی با هدف گسترش ورزش در میان نوجوانان و جوانان خبر داد و گفت: اداره ورزش و جوانان گرمسار تا پایان امسال به صورت ساختمان اداری جدید به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی ، با مشارکت وزارت کار ، تعاون ورفاه اجتماعی از طریق مولد سازی استخر کارگران شهر گرمسار ساخته خواهد شد و همچنین استخر دانش آموزی شهر گرمسار نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.