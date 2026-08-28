به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امشب جمعه ۶ شهریور با برگزاری ۶ دیدار وارد هفته چهارم خود می‌شود؛ که برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

چادرملو اردکان- تراکتورتبریز- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید نصیری یزد

پیکان تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۹- ورزشگاه پاس تهران

نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه وطنی قائمشهر

آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

فولاد مبارکه سپاهان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - استقلال- ساعت ۲۱- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

در جدول استقلال و تراکتور با ۹ امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند و گل گهر و آلومینیوم با ۷ و پرسپولیس با ۶ امتیاز رده‌های سوم تا پنجم را در اختیار دارند.