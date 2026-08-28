\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u0645\u0646 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0637\u0631\u062d \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0645\u0639\u0628\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u0627\u0646\u0632\u06cc\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0698\u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f1\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u06f8\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u0633\u0646\u06af \u0641\u0631\u0634\u060c \u06f7\u06f5\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639\u00a0\u0632\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a \u0634\u062f.\n\u062f\u0698 \u0633\u0644\u064a\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f2\u06f0 \u06a9\u064a\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0648\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u064a\u0646 \u0646\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0