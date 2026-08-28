رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران گفت: یکی از گلایه‌های اصلی دانشجویان، موضوع کسورات حقوق است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مسائل مالی دانشجویان به این موضوع مربوط می‌شود، اقداماتی برای کاهش کسورات و اصلاح ساختار مالی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران از ساماندهی شیوه کسورات دانشجومعلمان خبر داد و گفت: میزان کسورات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و سقف آن که پیش از این حدود ۲۵ تا ۴۵ درصد بود بسته به میزان استفاده از خدمات دانشگاه، حداقل ۱۵ درصد کاهش داشته است.

دکتر علی محمدی افزود: با اراده وزیر آموزش‌وپرورش، شیوه کسورات دانشجویی ساماندهی شد و اکنون این موضوع به یک وضعیت نسبتاً عادلانه و آرامش‌بخش رسیده است. حداقلی برای همه دانشجویان در نظر گرفته شده تا بتوانند فعالیت دانشجویی خود را ادامه دهند.

وی گفت: میزان کسورات نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و سقف کسورات که پیش از این بین ۲۵ تا ۴۵ درصد بود و حداقل ۱۵ درصد کاهش داشته است و متناسب با میزان استفاده دانشجویان از خدمات دانشگاه، محاسبه خواهد شد.

تشکیل کارگروه برای اصلاح کسورات دانشجومعلمان

محمدی با اشاره به گلایه‌های دانشجویان درباره کسورات حقوق گفت: یکی از گلایه‌های اصلی دانشجویان، موضوع کسورات حقوق است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مسائل مالی دانشجویان به این موضوع مربوط می‌شود، اقداماتی برای کاهش کسورات و اصلاح ساختار مالی انجام شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران ادامه داد: به دستور وزیر آموزش‌وپرورش، کارگروهی برای اصلاح صورت دانشجویی تشکیل شد و اصلاحاتی نیز در این زمینه صورت گرفته و اکنون در حال اجراست. جلساتی نیز با حضور وزیر و مسئولان مربوطه در قالب این کارگروه برگزار شده است.

وی با اشاره به دغدغه‌های اصلی دانشجومعلمان اظهار کرد: دانشجویان در این زمینه دو سؤال اصلی دارند؛ نخست اینکه چرا اساساً باید هزینه‌های دانشگاه از کسورات حقوق آنها تأمین شود و دوم اینکه اگر دانشجو از برخی خدمات مانند خوابگاه استفاده نمی‌کند، چرا باید همان مبلغی را پرداخت کند که دانشجوی استفاده‌کننده از این خدمات می‌پردازد.

تفاوت کسورات دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

محمدی درباره نحوه اعمال کسورات در سال تحصیلی جدید گفت: با شروع مهرماه، میزان کسورات برای دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی به دلیل تفاوت در میزان استفاده از خدمات دانشگاه متفاوت خواهد بود، اما در مجموع، شیوه کسورات ساماندهی شده است.

وی افزود: حداقلی برای همه دانشجویان در نظر گرفته شده و متناسب با استفاده‌ای که از خدمات دانشگاه دارند، میزان کسورات می‌تواند افزایش پیدا کند.

کسورات؛ منبع قانونی تأمین مالی دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران با اشاره به اعتراض دانشگاه نسبت به اصل دریافت کسورات گفت: اصل موضوع کسورات، قانونی و مبتنی بر مصوبه مجلس است و برای دانشگاه منبع مالی جایگزینی در نظر گرفته نشده است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که قانون جدیدی تصویب نشود، کسورات دانشجویی همچنان یکی از منابع مالی دانشگاه فرهنگیان خواهد بود و اصلاحات انجام‌شده در حال حاضر بیشتر ناظر بر ساماندهی شیوه محاسبه و میزان کسورات است.