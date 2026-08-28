به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اسد مجیدخان، با اشاره به بازدید از مرز اینچه‌برون، افزود: ایجاد منطقه مشترک تجاری در اینچه برون؛ هدف گذاری سازمان اکو در این نقطه است.

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ادامه داد: بازدید میدانی نشان داد که مدیریت استان با رویکرد فعال، پیگیر و هدفمند توانسته تحول قابل توجهی در اینچه‌برون ایجاد کند.

دبیرکل اکو با قدردانی از میزبانی و مدیریت استاندار گلستان، حضور سفیر ترکمنستان را نشانه اعتماد و توجه ویژه کشور‌های منطقه به عملکرد استان دانست و افزود: این سطح از هماهنگی و مدیریت، مسیر همکاری‌های دوجانبه را تسهیل کرده است.

او ادامه داد:: با تداوم مدیریت مؤثر استان گلستان، رایزنی‌های انجام‌شده به اقدامات عملیاتی و ایجاد منطقه مشترک تجاری در اینچه‌برون منجر شود.