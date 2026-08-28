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مسابقات مهارتهای امدادی رفاقت مهر در بخش دختران با قهرمانی سمنان و در بخش پسران با برتری گرمسار پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این رقابتها با حضور تیمهای منتخب شهرستانهای استان و با هدف ارزیابی مهارتهای امدادی، توان عملیاتی و دانش تئوری اعضای جوانان برگزار شد.
در بخش دختران، تیم سمنان با کسب ۳۲۴٫۷ امتیاز اول شد، گرمسار با ۳۱۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و شاهرود با ۲۹۵٫۲ امتیاز رتبه سوم را به دست آورد.
سمنان در آیتمهای احیای قلبی ریوی، آتلبندی و حمل بدون تجهیزات دونفره دختران بیشترین امتیاز را کسب کرد. دامغان در حمل بدون تجهیزات یکنفره و گرمسار در آیتمهای حمل گروهی و اسکان برتر شدند.
تیمهای دامغان، سمنان و میامی در بخش بانداژ و پانسمان دختران امتیاز برابر کسب کردند و در کمکهای اولیه روانشناختی نیز سمنان، شاهرود و دامغان بهطور مشترک بیشترین امتیاز را به دست آوردند.
فاطیما حکیمی از تیم دختران سمنان نیز با کسب نمره کامل ۱۰۰ در آزمون تئوری، بالاترین امتیاز این بخش را ثبت کرد.
در بخش پسران، گرمسار با کسب ۳۲۹٫۶ امتیاز قهرمان شد، سمنان با ۳۱۶٫۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و شاهرود با ۳۱۰٫۶ امتیاز سوم شد.
در این بخش سمنان در آیتمهای احیای قلبی ریوی و آتلبندی پسران بیشترین امتیاز را کسب کرد و گرمسار در بانداژ و پانسمان و حمل بدون تجهیزات یکنفره برتر شد. تیمهای دامغان و گرمسار در حمل بدون تجهیزات دونفره، گرمسار، دامغان و شاهرود در کمکهای اولیه روانشناختی و سمنان و گرمسار در بخشهای حمل گروهی و اسکان، امتیاز برابر کسب کردند.
حسین زرگر معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: برگزاری مسابقات رفاقت مهر ۱۴۰۵ حاصل همکاری مجموعههای اجرایی، پشتیبانی و تخصصی جمعیت، داوران، کارشناسان امور جوانان، مربیان و اعضای جوانان هلالاحمر بود.