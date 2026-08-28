گاهی چند دقیقه، فاصله میان مرگ و زندگی است؛ دقایقی که سرعت عمل و مهارت امدادگران می‌تواند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برای خانواده یک بیمار مهابادی، لحظات سخت با خبری امیدبخش به پایان رسید؛ تلاش تیم اورژانس پس از ایست قلبی، به بازگشت هوشیاری و تنفس بیمار انجامید.

در پی وقوع یک مورد تشنج و متعاقب آن ایست قلبی ـ تنفسی، تیم اورژانس ۱۱۵ مهاباد روز پنجشنبه ۵ شهریور، برای نجات جان یک بیمار وارد عمل شد.

این مأموریت ساعت ۱۶:۰۸ به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد و نیرو‌های اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی ـ ریوی را آغاز کردند.

تلاش امدادگران با انجام اقدامات تخصصی و احیای پیشرفته قلبی ـ ریوی ادامه یافت تا اینکه پس از دقایقی، علائم حیاتی بیمار بازگشت و او بار دیگر توانست به‌طور خودبه‌خودی نفس بکشد و هوشیاری خود را به دست آورد.

بیمار پس از بازگشت کامل هوشیاری و تنفس، با سطح هوشیاری کامل برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد منتقل و تحویل کادر درمان شد.

این احیای موفق، بار دیگر اهمیت ثانیه‌ها در مأموریت‌های اورژانسی و نقش مهارت و سرعت عمل امدادگران در بازگرداندن بیماران به زندگی را یادآوری کرد؛ تلاشی که این‌بار امید را به یک خانواده مهابادی بازگرداند.