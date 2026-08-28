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اسناد فاش شده توسط روزنامه نگاران گاردین و اسوشیتدپرس نشان میدهد رابرت اف کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، سال گذشته در جریان جلسات استماع کنگره درباره سفر به ساموا دروغ گفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نامههای جدید به دست آمده توسط روزنامهنگاران نشان میدهد که رابرت اف کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، سال گذشته در جریان جلسات استماع کنگره که نقش کلیدی در تایید صلاحیت وی داشتند، ادعای خلاف واقعی مطرح کرده و مدعی شده بود سفر سال ۲۰۱۹ او به کشور ساموآ «هیچ ارتباطی با واکسنها نداشته است».
اسناد جدیدی که توسط گاردین و اسوشیتدپرس منتشر شده، با شهادتهای وی کاملا تناقض دارد.
در یکی از نامههایی که کندی قبل از سفر خود به نخستوزیر ساموآ نوشته بود، صراحتاً قید کرده که قصد دارد واکسن سرخک، اوریون و سرخجه (MMR) را در این کشور جزیرهای اقیانوس آرام مورد بررسی قرار دهد.
او در این نامه، هشت بار از واژه «واکسن» یا «واکسیناسیون» استفاده کرده بود.