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شهرستان درهشهر با شناسنامه باستانیاش، نگین گردشگری غرب ایران است؛ که همجواری با ۲رودخانه سیمره و سیکان آن را به قطب کشاورزی استان ایلام نیز، تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرستان درهشهر با برخورداری از اراضی حاصلخیز و منابع آبی فراوان از جمله رودخانههای سیمره و سیکان یکی از قطبهای کشاورزی استان ایلام به شمار میرود؛ به گونهای که ۷۰ درصد جمعیت شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
فراهم بودن زیر ساختهای مناسب؛ از جمله راههای مواصلاتی؛ این شهرستان را به یکی از قطبهای صنعتی استان تبدیل کرده است؛ درحال حاضر سی و یک واحد صنعتی و تولیدی فعال با تولید سالانه چهارصدوپنجاه هزارتن انواع محصولات صنعتی و به کارگیری هزار نفر نیروی کار این شهرستان را در ردیف شهرهای صنعتی استان قرار داده است.
بهرهمندی صد درصدی مردم در نقاط شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی، آب آشامیدنی سالم و دسترسی آسان به مراکز درمانی و بهداشتی و نیز، وجود چهار مرکز دانشگاهی با شصت رشته تحصیلی و یک هزار و چهارصد دانشجو؛ نمایی از رشد مطلوب را در این شهرستان به نمایش گذاشته است.
در حوزه گردشگری نیز این شهرستان با بیش از دویست و پنجاه اثر تاریخی و طبیعی یکی از قطبهای گردشگری در کشوراست.
در کنار این ظرفیتها؛ مردم مطالباتی هم از قبیل: تسریع در ساخت سد مخزنی سیکان، تجمیع ایستگاههای پمپاژ و تسریع در عملیاتی شدن طرح پتروشیمی درهشهر دارند که عملیاتی شدن این سه طرح مهم اقتصادی، آینده روشنتری را برای شهرستان ترسیم میکند.
شهرستان درهشهر در صد و بیست کیلومتری شرق مرکز استان با نهصد و هفتاد کیلومتر مربع مساحت، چهار دهستان، ۸۶ روستا و ۲ نقطه شهری؛ چهل و هفت هزار نفر جمعیت دارد.
این شهرستان یکی از شهرستانهای توسعه یافته استان ایلام است.