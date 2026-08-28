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سناتور برجسته کلمبیایی با انتقاد شدید از حضور نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق زلزلهزده این کشور، تأکید کرد: اقدامات به اصطلاح بشردوستانه نمیتواند نقش این ارتش را در نسلکشی مردم غزه پنهان کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ایوان سپدا سناتور جناح چپ و از چهرههای ائتلاف پیمان تاریخی کلمبیا، در جریان دیدار با آسیبدیدگان زمینلرزه اخیر، فعالان اجتماعی و نمایندگان جوامع بومی در شهر کالی، نسبت به ابعاد مشکوک حضور نظامیان رژیم صهیونیستی در این منطقه ابراز نگرانی کرد.
سپدا با درخواست از دولت کلمبیا برای شفافسازی فوری درباره ماهیت مأموریت، مدت زمان حضور و گزارشهای مربوط به دخالت احتمالی این نیروها در امور امنیتی و انتظامی شهر کالی، گفت:
ما درباره ارتشی صحبت میکنیم که دستش به نسلکشی در غزه آلوده است. این واقعیت را نمیتوان با انجام برخی اقدامات بشردوستانه لاپوشانی کرد؛ این ارتش به جای حضور در اینجا، باید از بشریت عذرخواهی کند.
این سناتور کلمبیایی همچنین با انتقاد از عملکرد مقامات محلی و اعمال مقررات منع آمدوشد که مانع امدادرسانی جوانان و گروههای داوطلب مردمی شده است، نسبت به شکلگیری پدیده سرمایهداری فاجعه هشدار داد؛ رویکردی که در آن از شرایط بحرانی برای تضعیف حقوق اجتماعی، اختصاص بودجههای امدادی به نجات نهادهای مالی و نادیده گرفتن مناطق محروم روستایی و بومینشین سوءاستفاده میشود.