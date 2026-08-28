رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی، از جمله مرخصی پایان حبس و آزادی مشروط، برای زندانیان واجد شرایط بخصوص برا‌دران اهل سنت در دستور کار قرار گرفته است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ رئیس‌کل دادگستری استان فارس در حاشیه جشن بزرگ میلاد پیامبر اعظم (ص) که به میزبانی برادران اهل سنت استان فارس برگزار شد از صدور دستور ویژه به تمامی حوزه‌های قضایی فارس برای سرکشی از زندان‌ها و بررسی دقیق پرونده زندانیان خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی، از جمله مرخصی پایان حبس و آزادی مشروط، برای زندانیان واجد شرایط بخصوص برا‌دران اهل سنت در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت به کارکنان قضایی و اداری اهل سنت شاغل در مجموعه دادگستری استان فارس و نیز جامعه اهل سنت فارس گفت: همه جامعه مسلمان استان همدوش با یکدیگر خدمت به مردم و نظام را هدف متعالی قرار داده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به فرصت هفته وحدت در تقویت همبستگی و برادری میان مسلمانان، اظهار کرد: رأفت، رحمت و توجه به کرامت انسانی از ویژگی‌های برجسته نبی مکرم اسلام (ص) است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب ضوابط، مقررات و اختیارات قانونی، تلاش می‌کند زمینه بهره‌مندی افراد واجد شرایط از تأسیسات و ارفاقات پیش‌بینی‌شده در قانون را فراهم کند.

وی افزود: به تمامی حوزه‌های قضایی استان ابلاغ شده است که در ایام هفته وحدت، با حضور و سرکشی از زندان‌ها، وضعیت پرونده زندانیان را با دقت بررسی کنند تا در مواردی که شرایط قانونی احراز می‌شود، از ظرفیت‌های موجود برای کمک به بازگشت مددجویان به کانون خانواده استفاده شود.

رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: در جریان بررسی پرونده‌ها، وضعیت زندانیان اهل سنت نیز با توجه ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز شرایط مقرر در قوانین، ارفاقاتی از جمله مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط و دیگر ظرفیت‌های قانونی برای آنان اعمال می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب هدف از اجرای این دستور را تقویت رویکرد اصلاحی و حمایتی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: این اقدامات با رعایت کامل حقوق بزه‌دیدگان، ملاحظات قانونی، بررسی دقیق سوابق و شرایط هر پرونده و تصمیم مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ و تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد و افزود: در کشور ما شیعه و سنی در طول سال‌های طولانی در کنار یکدیگر، در مسیر حفظ انسجام، برادری و همدلی اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند و تداوم این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی است.

دادستان مرکز استان نیز در این دیدار ضمن تبریک هفته وحدت، با تأکید بر نقش راهبردی وحدت اسلامی در صیانت از کشور و نظام، اظهار کرد: تحولات و آزمون‌های سال‌های اخیر نشان داده است که دوراندیشی امام خمینی (ره) در بنیان‌گذاری هفته وحدت و تداوم این مسیر از سوی رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری، نقشی مؤثر در تقویت انسجام ملی داشته است.

کامران میرحاجی ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص)، هفته وحدت را از افتخارات و یادگار‌های ماندگار امام راحل (ره) دانست و افزود: آثار ارزشمند این رویکرد در مقاطع حساس و رویداد‌های مختلف کشور بیش از گذشته آشکار شده است.

وی ادامه داد: اگر در گذشته افرادی نسبت به آثار و نتایج وحدت میان مسلمانان تردید داشتند، اتفاقات سال‌های اخیر و شرایط دشوار پیش‌روی کشور ثابت کرد که این راهبرد تا چه اندازه در حفظ کیان کشور، امنیت و انسجام نظام اسلامی اثرگذار بوده است.

دادستان مرکز استان فارس با اشاره به ضرورت تقویت پیوند‌های اجتماعی و مذهبی، بیان کرد: همه مسلمانان و آحاد ملت ایران باید با حضور فعال در نشست‌ها و برنامه‌های وحدت‌آفرین، برای حفظ کشور و نظام در کنار یکدیگر تلاش کنند.

میرحاجی همچنین از مواضع جامعه اهل سنت کشور و استان فارس قدردانی کرد و گفت: موضع‌گیری‌های خوب، دقیق و درست برادران اهل تسنن در اعلام تبعیت از ولایت و رهبری، کمک بزرگی به تحکیم وحدت ملی و اسلامی بوده است.

وی همدلی میان اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف در کشور و استان بزرگ‌فارس را سرمایه‌ای مهم برای عبور از چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های ایجادکننده شکاف در جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، همبستگی و احترام متقابل، برکات وحدت اسلامی بیش از پیش برای مردم ملموس شود.