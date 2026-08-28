به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور و مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهدگفت: چهار هزار دانشجو از ۱۲۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی به مدت ۱۰ روز تا سیزدهم شهریور در این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.

سید علی حسینی کاخک افزود: هندبال، والیبال، بسکتبال، فوتسال، بدمینتون، تنیس روی میز، دو و میدانی، شطرنج، شنا، کاراته، تیراندازی با سلاح و تکواندو از جمله رشته‌هایی است که دانشجویان در آنها با هم رقابت می‌کنند. در این دوره تنیس، تیراندازی با کمان و هاکی نیز اضافه شده است.