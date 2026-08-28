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هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است. این رقابتها که با حضور وزیر علوم آغاز شد، تا سیزدهم شهریور ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور و مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهدگفت: چهار هزار دانشجو از ۱۲۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی به مدت ۱۰ روز تا سیزدهم شهریور در این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.
سید علی حسینی کاخک افزود: هندبال، والیبال، بسکتبال، فوتسال، بدمینتون، تنیس روی میز، دو و میدانی، شطرنج، شنا، کاراته، تیراندازی با سلاح و تکواندو از جمله رشتههایی است که دانشجویان در آنها با هم رقابت میکنند. در این دوره تنیس، تیراندازی با کمان و هاکی نیز اضافه شده است.