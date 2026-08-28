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طرح ۷۲ ساعته پلیس مهاباد برای برخورد با تخلفات حادثهساز و آلودگی صوتی خودروها و موتورسیکلتها، به توقیف ۲۸۷ وسیله نقلیه متخلف انجامید.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز و دستکاری اگزوز موتورسیکلتها و خودروها، طرح عملیاتی ۷۲ ساعته توسط مأموران انتظامی شهرستان مهاباد در نقاط مختلف شهرستان به اجرا درآمد.
سرهنگ رسولیان افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح، با انجام گشتهای هدفمند و کنترل وسایل نقلیه، ۲۴۱ دستگاه خودرو و ۴۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف را به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف، ایجاد آلودگی صوتی و برهم زدن نظم و آرامش عمومی توقیف و روانه پارکینگ کردند.
وی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش شهروندان از اولویتهای اصلی پلیس است، تصریح کرد: با احتساب این آمار، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون و طی پنج ماه، در مجموع یکهزار و ۳۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلایل یادشده توقیف شده است.
فرمانده انتظامی مهاباد در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان و رانندگان متخلف، بهصورت مستمر و هدفمند در سطح شهرستان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.