به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این مجموعه خبر‌هایی از قدم‌نورسیده بیمارستان شاهرود، قوانین و مقررات مربوط به طرح جوانی جمعیت و روایت یک خانواده پرجمعیت در بسته جوانی جمعیت گنجانده شده است.

علی اصغر ، امیرعباس ، محمد حسن و امیرحسین چهار فرزند خانواده هاشمی هستند که شیرینی زندگی والدینشان شده اند . خانواده ای در ایوانکی که در خانه ای ۵۰ مترمربعی زندگی می‌کنند و هنوز وام فرزندآوری فرزند دوم را نگرفته‌اند و از زمین ساخت مسکن که از زمان فرزند سوم به آنها وعده داده شده هم خبری نیست.