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از توصیههای کارشناسان تا سیاستهای تشویقی فرزندآوری، را این هفته در بسته خبری «نسل فردا» ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این مجموعه خبرهایی از قدمنورسیده بیمارستان شاهرود، قوانین و مقررات مربوط به طرح جوانی جمعیت و روایت یک خانواده پرجمعیت در بسته جوانی جمعیت گنجانده شده است.
علی اصغر ، امیرعباس ، محمد حسن و امیرحسین چهار فرزند خانواده هاشمی هستند که شیرینی زندگی والدینشان شده اند . خانواده ای در ایوانکی که در خانه ای ۵۰ مترمربعی زندگی میکنند و هنوز وام فرزندآوری فرزند دوم را نگرفتهاند و از زمین ساخت مسکن که از زمان فرزند سوم به آنها وعده داده شده هم خبری نیست.