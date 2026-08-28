\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0646\u06af\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u060c \u0648\u062d\u062f\u062a\u060c \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n