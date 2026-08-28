به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این مجله آمریکایی نوشت: با توقف حملات نظامی به دلیل کاهش اثربخشی و کمبود شدید مهمات، دولت ترامپ راهبرد جدیدی را با عنوان «خفه سازی اقتصادی» در پیش گرفته تا با فشار تحریم ها، ایران را به مذاکره وادارد.

آتلانتیک تأکید کرد، هدف اصلی این تغییر رویکرد، کاهش قیمت بنزین و منحرف کردن افکار عمومی از جنگ نافرجام، به منظور حفظ اکثریت جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره است؛ این درحالی است که ایران همچنان بر تنگه هرمز مسلط است و کارشناسان درباره مقاومت تهران و شکست این فشار‌ها به دولت آمریکا هشدار داده‌اند.