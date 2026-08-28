عملیات ساخت مرکز معلولان دختر بالای چهارده سال شهرستان کازرون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد .

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارسعملیات ساخت مرکز معلولان دختر بالای چهارده سالشهرستان کازرون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد .

این مرکز با وسعت هزار و هفتصد و چهل متر مربع و زیر بنای نهصد متر در یک طبقه و با اعتبار پنجاه میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

دو میلیارد هزینه اولیه ساخت این مرکز توسط خیرین تامین شده است و قرار است در طول ساخت پروژه تا سقف پانزده میلیارد تومان دیگر توسط خیران پرداخت شود

قرار است این طرح در مدت دو سال به بهره برداری برسد .