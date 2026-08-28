بهره برداری از بلوار ورودی روستای پشه کان گچساران
به مناسبت هفته دولت بلوار ورودی روستای پشه کان شهرستان گچساران با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نارکی بخشدار مرکزی گچساران در آیین بهره برداری از این طرح گفت: طرح ورودی روستای پشه کان این شهرستان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی امروز به بهره برداری رسید.
نارکی افزود: در این بلوار ۲۶ هزار متر جدول گذاری، ۴ دهنه پل و ۲۰ هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت اجرا شد.
وی ادامه داد: در این بلوار روشنایی و رنگ آمیزی و خط کشی نیز انجام شده است.
بخشدار گچساران اضافه کرد: هزار نفر با ۴۱۰ خانوار این طرح بهرهمند شدند.