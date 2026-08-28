به مناسبت هفته دولت بلوار ورودی روستای پشه کان شهرستان گچساران با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نارکی بخشدار مرکزی گچساران در آیین بهره برداری از این طرح گفت: طرح ورودی روستای پشه کان این شهرستان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی امروز به بهره برداری رسید.

نارکی افزود: در این بلوار ۲۶ هزار متر جدول گذاری، ۴ دهنه پل و ۲۰ هزار متر مربع زیر سازی و آسفالت اجرا شد.

وی ادامه داد: در این بلوار روشنایی و رنگ آمیزی و خط کشی نیز انجام شده است.