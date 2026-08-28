کارشناس هواشناسی استان قزوین وضعیت جوی امروز جمعه، ۶ شهریورماه را پایدار و آسمان استان را کاملاً آفتابی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: وضعیت جوی استان امروز جمعه و فردا شنبه، نسبتاً پایدار و آفتابی است.

وی افزود: از بعدازظهر شنبه تا روز دوشنبه، گذر متناوب امواج ناپایدار موجب افزایش ابر در آسمان استان می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وزش بادهای جنوبی، گفت: در برخی مناطق، وزش بادهای لحظه‌ای شدید و احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

بهروز ی ادامه داد: در ارتفاعات استان نیز بارش‌های پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه، هوای گرم در سطح استان قزوین ماندگار خواهد بود.