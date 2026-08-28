واشنگتن در تازه‌ترین اقدام، طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرده و با گسترش تحریم‌های ثانویه، کشور‌ها و شرکت‌هایی را که با ایران همکاری اقتصادی دارند، تهدید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ آمریکا پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی، بار دیگر فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده است؛ سیاستی که این بار نه فقط ایران، بلکه شرکای تجاری تهران را نیز هدف قرار داده است. واشنگتن شرکای اقتصادی ایران را تهدید کرده در صورت ادامه همکاری‌ها، ممکن است با تحریم و یا از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم شوند.

اما این رویکرد با واکنش منفی در مالزی روبه‌رو شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد و محافل نخبگانی مالزی با محکوم کردن سیاست تحریم‌های یکجانبه آمریکا، تأکید دارند هیچ کشوری نباید خود را در جایگاه تعیین‌کننده روابط اقتصادی دیگر ملت‌ها قرار دهد.

منتقدان در مالزی معتقدند تبدیل نظام مالی و تجارت جهانی به ابزار فشار سیاسی، اصل حاکمیت کشور‌ها و آزادی تجارت را تضعیف می‌کند و جامعه جهانی باید در برابر چنین رویکردی ایستادگی کند.

واشنگتن با تهدید شرکای تجاری ایران، عملاً آزادی تجارت و حق انتخاب دولت‌ها را هدف قرار داده و نظام مالی بین‌المللی را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده است.