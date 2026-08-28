رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از تجهیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم و آماده‌سازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ برای تحویل به آموزش و پرورش خبر داد.

تجهیز بیش از ۱۱ هزار کلاس درس به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم

تجهیز بیش از ۱۱ هزار کلاس درس به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به برنامه‌های تجهیز مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: الگو‌های تجهیز مدارس به تفکیک نیاز‌های کلاس‌های درس، کارگاه‌ها و سایر فضا‌های آموزشی به‌روزرسانی شده و به تمام استان‌ها ابلاغ شده است تا خرید تجهیزات بر اساس این استاندارد‌ها انجام شود.

وی افزود: تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی مورد نیاز مدارس در این الگو‌ها پیش‌بینی شده و تلاش شده است هر فضای آموزشی متناسب با کارکرد خود، از امکانات مورد نیاز برخوردار شود.

خان‌محمدی با اشاره به توسعه ابزار‌های هوشمند در مدارس گفت: یکی از ابزار‌های مهم در فرآیند آموزش، استفاده از نرم‌افزار‌ها و سکو‌های آموزشی مورد تأیید سازمان پژوهش است که در قالب تلویزیون‌های هوشمند و دیگر تجهیزات در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درسی که در دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و تحویل شده‌اند، به ویدئوپروژکتور و تبلت معلم مجهز شده‌اند تا ابزار مناسب‌تری برای آموزش در اختیار معلمان قرار گیرد.

خان‌محمدی درباره وضعیت بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ و آمادگی آنها برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: به‌جز ۱۶ مدرسه که به‌طور کامل تخریب شده‌اند و نیازمند عملیات عمرانی و مقاوم‌سازی هستند، سایر مدارس آسیب‌دیده بزودی تحویل آموزش و پرورش خواهند شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به راه‌اندازی پویش «فرشته‌های میناب» گفت: در قالب این پویش، ۱۵۰ میلیارد تومان منابع جمع‌آوری شد و حدود ۲ و نیم میلیون نفر، از طریق کمک‌های کوچک و بزرگ، در این حرکت مشارکت کردند.

خان‌محمدی گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ویژه، آماده‌سازی بیش از ۳۰۰ فضای آموزشی از مجموع ۷ هزار و ۸۰۰ فضایی بود که برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح بهسازی و شاداب‌سازی مدارس گفت: در این طرح، ۷۶ هزار کلاس درس هدف‌گذاری شده است و اقدامات لازم برای بهسازی و ارتقای کیفیت محیط این کلاس‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: حدود ۷ و نیم میلیون مترمربع از حیاط مدارس، محوطه‌ها و پشت‌بام‌ها نیز در قالب برنامه‌های ایزولاسیون، آسفالت و بازسازی، استانداردسازی و بهسازی شده‌اند.

خان‌محمدی با اشاره به برنامه‌های سال جاری در حوزه ایمنی و تعمیرات اساسی مدارس گفت: استانداردسازی و انجام تعمیرات اساسی سامانه‌های گرمایشی حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در برنامه امسال قرار دارد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: حدود یک و نیم همت تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی نیز تهیه شده است که برای آغاز مهرماه در مدارس توزیع خواهد شد.