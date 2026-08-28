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مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت: نام دریارچه انتاریو بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد و پیشینه آن به پیش از تشکیل کنفدراسیون کانادا و حتی پیش از صدور اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا بازمیگردد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارک کارنی نخست وزیر کانادا در واکنش به تغییر نام دریاچه انتاریو توسط ترامپ نوشت: نام «دریاچه انتاریو» از واژه Ontari’io در زبان قوم وِندات (Wendat) گرفته شده است که بهدرستی و متناسب با ویژگیهای این دریاچه، به معنای «دریاچه زیباست، دریاچه بزرگ است» است
این نام بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد و پیشینه آن به پیش از تشکیل کنفدراسیون کانادا و حتی پیش از صدور اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا بازمیگردد.
ما میدانیم که آمریکا در حال تغییر است؛ روابط تجاریاش، سیاست خارجیاش، بناها و نمادهای ملیاش و حتی نامهای جغرافیاییِ مربوط به آبها.
اما کاناداییها همچنین میدانند که اگر بخواهیم واقعیت را به نام واقعیاش بخوانیم، نام این پهنه آبی «دریاچه انتاریو» است؛ دیروز، امروز و برای همیشه.