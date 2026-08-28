همزمان با هفته دولت، مسابقات تیراندازی شهرستان پردیس در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد و برترین‌های رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی در این رقابت‌ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با همکاری اداره ورزش و جوانان و مجموعه فرهنگی-ورزشی مبتکران نواندیش، با هدف توسعه ورزش تیراندازی و ایجاد فضای رقابتی میان علاقه‌مندان این رشته برگزار شد.

در این مسابقات، ورزشکاران در سه بخش تفنگ بادی نوجوانان، تفنگ بادی بزرگسالان و تپانچه بادی به رقابت پرداختند که نتایج آن به شرح زیر است:

تفنگ بادی (رده نوجوانان):

۱. رها نقدی (طلا)

۲. مانلی فرخزاد (نقره)

۳. ثنا سلطانی (برنز)

تفنگ بادی (رده بزرگسالان):

۱. امیرعلی مزلقانی (طلا)

۲. کوثر سلطانی (نقره)

۳. زهرا کشوری (برنز)

تپانچه بادی:

۱. زهرا عبدی (طلا)

۲. شقایق قربانی (نقره)

۳. محمدمهدی محمودی (برنز)

در پایان این رقابت‌ها، طی مراسمی از نفرات اول تا سوم هر بخش با اهدای جوایزی از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس تجلیل شد.