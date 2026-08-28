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یک قاضی فدرال در آمریکا اجرای موقت مقررات جدید اداره پست این کشور برای رأیگیری پستی در انتخابات میاندورهای نوامبر (آذر) را متوقف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایندرا تالوانی، قاضی دادگاه فدرال در ماساچوست، روز پنجشنبه با صدور حکمی اجرای چند بخش کلیدی مقررات جدید «سرویس پستی آمریکا» را به مدت ۱۴ روز به حالت تعلیق درآورد. این مقررات که هفته گذشته منتشر شده بود، در پی دستور اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن رأیگیری پستی تدوین شده است.
این حکم پس از آن صادر شد که ۲۴ ایالت آمریکا و منطقه کلمبیا روز چهارشنبه در شکایتی جدید خواستار جلوگیری از اجرای مقررات جدید اداره پست شدند. گروههای مدافع حقوق رأیدهندگان نیز به این مقررات اعتراض کردهاند.
شاکیان استدلال کردهاند که کنگره اختیار تعیین مقررات مربوط به انتخابات فدرال یا نحوه رأیگیری پستی را به اداره پست واگذار نکرده و بر اساس قانون اساسی آمریکا، مسئولیت برگزاری و اداره انتخابات بر عهده ایالتهاست.