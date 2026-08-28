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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۶

سازمان هواشناسی در سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده و برای شرق و جنوب شرق کشور، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز بارش‌های موسمی پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۰۸:۵۰
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، رگبار باران
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