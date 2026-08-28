وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۶

سازمان هواشناسی در سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده و برای شرق و جنوب شرق کشور، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز بارش‌های موسمی پیش بینی کرده است.