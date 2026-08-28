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نهمین کمیسیون مشترک کنسولی بین ایران و فدراسیون روسیه با هدف تسهیل رفت و آمد اتباع دو کشور، حمایتهای کنسولی و قضایی، رفع برخی موانع و مشکلات دانشجویی و سرعت بخشیدن به تایید اسناد کنسولی در مسکو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مجتبی شصتیکریمی مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه کشورمان که سرپرستی هیئت ایرانی در این نشست را بر عهده داشت با اشاره به محورهای مورد مذاکره در نهمین کمیسیون مشترک کنسولی گفت: در بخش تسهیل روادید، مقرر شد برخی اتباع ایرانی از جمله تیمهای ورزشی، با معرفی وزارت ورزش و فدراسیونها بتوانند از روادید الکترونیکی برای سفر به روسیه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه موضوع لغو روادید گروهی برای گردشگران دو کشور، هماکنون در حال اجراست، افزود: برای تردد آسان سایر گروهها، شامل رانندگان کامیونها و تجار نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در راستای تسهیل تجارت بین دو کشور، به رانندگان کامیون که بخش مهمی از حمل و نقل کالا را بر عهده دارند، روادید بلندمدت ارائه خواهد شد.
مجتبی شصتیکریمی با اشاره به اینکه برای تجار و بازرگانان دو روش صدور روادید وجود دارد، گفت: در روش نخست، تجار دو کشور از طرف شرکای تجاری یا میزبانان دعوت میشوند و در روش دوم، برای بازرگانانی که شریک تجاری یا میزبان نداشته باشند، روادید یکماهه به منظور سفر به دو کشور و یافتن شرکای تجاری صادر خواهد شد.
در این نشست که افشین پرچیزاده معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران، روستایی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی و رباطی کنسول سفارت کشورمان در روسیه هم حضور داشتند، موضوعات مختلفی از جمله حمایتهای کنسولی و قضایی، انتقال محکومین، معاضدت قضایی، تسریع در تایید اسناد کنسولی و ابلاغ اوراق قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین درباره مشکلات دانشجویی و تبادل دانشجو مذاکرات مفصلی با طرف روس انجام گرفت و مقرر شد برخی موانع و مشکلات در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.