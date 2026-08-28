آیین باشکوه تجدید میثاق عشایر غیور لرستان با آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب و امام امت و گرامیداشت سالروز سفر تاریخی رهبر شهید به سرزمین پرافتخار و لاله‌گون ایل مدهنی، در روستای صاحب‌الزمان (عج) (پیرجد) خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در این مراسم معنوی و حماسی که با حضور پرشور طوایف و عشایر غیور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دکتر "پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سردار علی مویدی، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی کل انتظامی کشور، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در استان و مدیران ارشد استانی و شهرستانی همراه بود، سخنرانان به تبیین نقش بی‌بدیل عشایر در تاریخ انقلاب اسلامی و صیانت از ارزش‌های دینی و ملی پرداختند.

پیرحسین کولیوند"، رئیس جمعیت هلال احمر کشور در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای غیور ایل مدهنی و لرستان قهرمان، با اشاره به روحیه ایثار، صداقت و ولایت‌مداری جامعه عشایری اظهار داشت: عشایر غیور همواره ذخایر ارزشمند و پشتوانه‌های مستحکم انقلاب اسلامی بوده و در برهه‌های حساس تاریخ، وفاداری و پایمردی خود را در دفاع از آرمان‌های امام و رهبری به اثبات رسانده‌اند. وی بیان کرد:یاد و خاطره سفر تاریخی رئیس‌جمهور شهید به این منطقه لاله‌گون، نمادی از پیوند ناگسستنی خادمان نظام با مردم شریف و مخلص این دیار است.

در ادامه این مراسم، سردار دکتر "علی مویدی خرم آبادی"، رئیس پلیس پیشگیری فراجا با تجلیل از غیرت، شجاعت و پایمردی غیورمردان عشایر لرستان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های تأمین امنیت پایدار کشور تصریح کرد: امنیت امروز ما ریشه در خون پاک شهدایی دارد که در دامان همین ایلات و عشایر بااخلاص پرورش یافتند. حضور پرشور و همیشگی مردم ولایت‌مدار این خطه در صحنه‌های مختلف، بالاترین سرمایه اجتماعی و ضامن امنیت و اقتدار میهن اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه عشایر در تولید و حفظ امنیت تصریح کرد: پلیس همواره با اتکا به همراهی و همدلی مردم و عشایر دلاور، در مسیر برقراری نظم، آرامش و صیانت از دستاوردهای نظام مقدس اسلامی گام برمی‌دارد و پیوند عمیق مردم و نیروهای مسلح در استان لرستان الگویی درخشان از همدلی و وحدت است.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این همایش بزرگ، برنامه‌های متنوع فرهنگی، بازخوانی رشادت‌های شهدای گرانقدر منطقه پیرجد و تجدید بیعت طوایف و بزرگان عشایر با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به اجرا درآمد و شرکت‌کنندگان بار دیگر بر آمادگی همه‌جانبه خود در پاسداری از حریم ولایت و میهن اسلامی تأکید کردند.