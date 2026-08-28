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دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: مرحله جدید جمع آوری معتادان متجاهر اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به آغاز مرحله جدید طرح جمعآوری معتادان متجاهر در اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ مرد معتاد متجاهر از سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.
وی تصریح کرد: معتادان جمعآوری شده پس از غربالگری برای سمزدایی و درمان به کمپهای ترک اعتیاد ماده ۱۶ منتقل شدند.
موسویان با بیان اینکه در این طرحها دستگاه قضایی، پلیس و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همکاری دارند گفت: این مرحله از طرح تا تکمیل ظرفیت کمپهای درمانی ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: این طرح در راستای اجرای تامین امنیت پایدار در سطح شهر و محلات وکاهش جرایم در شهر اصفهان اجرا شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اظهار کرد: وجود پاتوق معتادان و خردهفروشان در محلهای که در آن زندگی میکنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامتی فردی و اجتماعی بوده و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.