به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به آغاز مرحله جدید طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ مرد معتاد متجاهر از سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.

وی تصریح کرد: معتادان جمع‌آوری شده پس از غربالگری برای سم‌زدایی و درمان به کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ منتقل شدند.

موسویان با بیان اینکه در این طرح‌ها دستگاه قضایی، پلیس و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همکاری دارند گفت: این مرحله از طرح تا تکمیل ظرفیت کمپ‌های درمانی ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: این طرح در راستای اجرای تامین امنیت پایدار در سطح شهر و محلات وکاهش جرایم در شهر اصفهان اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اظهار کرد: وجود پاتوق معتادان و خرده‌فروشان در محله‌ای که در آن زندگی می‌کنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامتی فردی و اجتماعی بوده و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.