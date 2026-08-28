به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک و با قضاوت موعود بنیادی‌فر برگزار می‌شود دو تیم از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه امروز جمعه ششم شهریور قابل یکدیگر پا به زمین مسابقه می‌گذارند.

بر این اساس آلومینیوم که با دو پیروزی و یک تساوی ۷ امتیاز به دست آورده بعد از تیم‌های استقلال تراکتور و گل گهر در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد و برای جا نماندن از کورس مدعیان لیگ به پیروزی در این دیدار خانگی می‌اندیشد.

در آن سوی میدان بازیکنان تیم میهمان یعنی خیبر خرم آباد که هنوز طعم شیرین پیروزی را نچشیده‌اند با دو تساوی و یک شکست و ۲ امتیاز در خانه یازدهم جدول چشم به ۳ امتیاز این دیدار دارند.

سهم شاگردان پیروز قربانی و فراز کمالوند در ۵ تقابل رودرروی قبلی ۲ پیروزی بوده و یک مسابقه از ۵ دیدار اخیر آنها نیز با تساوی به پایان رسیده است.

دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۹:۱۵ امروز جمعه ششم شهریور در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود.