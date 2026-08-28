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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رسالت دانشگاه فقط تربیت متخصص در یک رشته علمی نیست بلکه فرهیختگی انسان در گرو تخصص همراه با اخلاق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حسین سیمایی صراف در آیین آغاز هفدهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دختر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: رسالت دانشگاه تحویل یک متخصص صرف نیست؛ آنچه برای یک انسان فرزانگی میآورد، همراهی تخصص با فرهنگ، اخلاق و برخورداری از سلامت جسم و روان است.
وی ادامه داد: چه خوب است همه ما به این باور برسیم که یک محور وحدت داریم؛ هرچند عوامل بسیاری میتوانند گروهها و افراد را گرد هم آورد، اما در سرزمین پهناور ایران با تکثر قومیتها، زبانها، ادیان، مذاهب و گرایشهای سیاسی آنچه میتواند همه ما را یکپارچه کند، پرچم است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اهتزاز امروز پرچم ایران مرهون رشادتها و مجاهدتها و ایستادگی هاست چنانکه رهبر شهید انقلاب در کنار خانواده در خانه ایستادند و به شهادت رسیدند، در حالی که در تاریخ صدساله اخیر پهلوی پدر و پسر هنگام تهدید کشور را رها کردند و گریختند.
سیمایی صراف افزود: برگزاری یک سال رقابت در طول جنگ، نشانهای است که ایرانی هرگز ناامید نمیشود و امروز شاهد رقابت نهایی دختران و پسران در المپیاد ورزشی با حضور حدود شش هزار نفر هستیم.
هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور با حضور چهار هزار ورزشکار در ۱۵ رشته تا سیزدهم شهریور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه دارد.