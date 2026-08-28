وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل و مطالبات مردم گفت: مشکلاتی که نمایندگان مردم به دولت منتقل می‌کنند، برای ما در قوه مجریه یک هشدار و بیدارباش است تا بدانیم جامعه چه وضعیتی دارد و دولت چهاردهم تلاش می‌کند براساس این مسائل، اقدامات مثبت و در حد توان انجام دهد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ احمد میدری در نشست با مسئولان شهرستان ممسنی، با اشاره به دستاورد‌های کشور در توسعه مناطق مختلف افزود: یکی از دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی، توسعه نسبتا متوازن در مناطق مختلف کشور بوده است و اگر کیفیت جاده‌ها، دسترسی به خدمات و حتی سطح زیرکشت را با گذشته مقایسه کنیم، بسیاری از شاخص‌ها واقعا قابل مقایسه نیستند و تغییرات بزرگی رخ داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با این حال، حجم مشکلات و مسائلی که مردم با آن روبه‌رو هستند، به‌ویژه تورم، باعث می‌شود نتوانیم بسیاری از دستاورد‌ها را لمس کنیم.

میدری افزود: با این حال پیشینه تمدنی و فرهنگ مردم ما همچنان در برابر این فشار‌هایی که مقاومت دربرابر آنها ناممکن به نظر می‌رسید، امکانی را فراهم آورد که ملت ما نه تنها زانو خم نکرد بلکه تحولات عظیمی را در خود تجربه کرده و می‌کند.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه فرآوری قیر در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک کارخانه فرآوری قیر برای تولید ایزوگام و محصولات دیگر افتتاح کردیم که ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین شده بود.

وی افزود: آنجا گفتم که ملت ایران ملتی بی‌نظیر است؛ کارخانه‌دار می‌گفت وقتی اعلام نیاز به نیروی کار کردیم ۳۰۰ نفر برای کار مراجعه کرده‌اند و همه با حقوق پیشنهادی زیر هشت میلیون تومان آمده بودند، در هر جای دنیا، کارفرما شاید از این موضوع خوشحال شود، اما این کارفرما از اینکه مردم با چنین شرایطی برای کار مراجعه می‌کنند و فقر مردم را می‌بیند، ناراحت است چراکه کارفرمای ایرانی خود را در برابر جامعه متعهد می‌داند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارتباط نمایندگان مجلس با مردم اظهار کرد: نمایندگان به دلیل ارتباط مستمر با مردم، مشکلات آنها را به دولت منتقل می‌کنند و همین ویژگی مردمی، ظرفیت مهمی برای حل مسائل ایجاد می‌کند.

میدری افزود: البته امروز با مسائل بسیار پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم و تلاش همه دستگاه‌ها شبانه‌روزی است و کارمندان دولت نیز فرزندان همان مردمی هستند که در جبهه‌ها ایستادند و این فرهنگ و احساس مسئولیت همچنان در میان کارکنان وجود دارد؛ آن هم در شرایط بسیار سختی که کشور با آن مواجه است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ایران سال‌هاست تحت تحریم‌های شدید قرار دارد، ما از اول انقلاب با تحریم روبه‌رو بودیم، اما از سال ۱۳۸۹ تاکنون تحریم‌های سنگینی بر کشور تحمیل شده است، به‌ویژه در ۲ سال گذشته که با جنگ نیز مواجه بوده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با این حال برای دنیا این سوال مطرح است که چگونه ملتی که تا این اندازه تحت فشار و تحریم قرار گرفته و حتی مسیر‌های دریایی صادرات آن با محدودیت مواجه شده، همچنان ایستاده است.

میدری تاکید کرد: درخواست من از همه دوستان این است که مسائل و مشکلات را فراموش نکنیم، مشکلات و مطالباتی که نمایندگان برای ما مطرح می‌کنند، در قوه مجریه یک هشدار و بیدارباش است تا بدانیم جامعه چه وضعیتی دارد.

وی ادامه داد: تلاش دولت نیز این بوده که براساس همین واکنش‌ها و مطالبات، اقدامات مثبت و آنچه در توان دارد انجام دهد .