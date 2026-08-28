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وحدت دشمن شکن مردم ایران

تاکید بر حفظ وحدت، اقتدار و ایستادن در کنار دولت برای مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن، شعار مردم در صد و هشتادمین شب از تجمعات شبانه پایتخت بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۰۸:۴۱
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت
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