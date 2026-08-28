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رسانهها و محافل سیاسی انگلیس، سفر رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به روسیه را با ابعاد پیدا و ناپیدا توصیف و گمانه زنی کردند یکی از اهداف این سفر هشدار درباره هرگونه حمله روسیه به یکی از کشورهای عضو ناتو بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت: اوایل این ماه، وال استریت ژورنال گزارش داد که ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان داده است که پوتین میتواند در سالهای آینده با یک حمله محدود به یک کشور متحد، عزم ناتو را آزمایش کند.
طبق این گزارش، چندین سناریوی احتمالی از حملات سایبری گرفته تا یک تهاجم زمینی در مقیاس کوچک مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور روز سهشنبه گفت: ممکن است چیزی از سفر راتکلیف به مسکو بیرون بیاید. ترامپ افزود که ایالات متحده بسیار سخت تلاش میکند تا جنگ در اوکراین را پایان دهد و رئیس سیا را مرد فوقالعادهای خواند.
کرملین دیروز فاش کرد که راتکلیف مدیر سیا در جریان یک سفر مرموز این هفته با مقامات اطلاعاتی روسیه گفتوگو کرده است اما با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ملاقات نکرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین، ارتباط بین سازمانهای اطلاعاتی دو کشور را مثبت ارزیابی کرد."
تارنمای روزنامه دیلی تلگراف هم نوشت: در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به ششمن ماه میرسد، سفر جان راتکلیف رئیس سازمان سیا مخفاینه در پروازی که ۸ ساعت طول کشید، به مسکو رفت تا با مقامات روسیه گفتوگو کند. به نوشته این روزنامه، شماری از خبرنگاران میگویند شاید این سفر برای معامله بر سر جنگ اوکراین باشد تا روسیه از حمایت از ایران دست بردارد.
این روزنامه همچنین مخالفت چین با تشدید تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را منتشر کرده است.
تارنمای شبکه تلویزیون اسکای نیوز در انگلیس هم نوشت: بر اساس گزارشها در ایالات متحده، رئیس سیا به مسکو رفت تا در مورد هرگونه طرح حمله به ناتو هشدار دهد. با این حال، مسکو طی ۴۸ ساعت پس از آن سفر، انگلیس و فرانسه را به «بازی با آتش» متهم کرد و از اقدام با «عواقب غیرقابل پیشبینی» برای آنها خط و نشان کشید.
سرگئی ناریشکین رئیس دستگاه امنیتی روسیه دیدار با همتای آمریکایی خود را تایید کرد و بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: چنین جلساتی رویه رایجی است. بر اساس نظرهای منتشر شده از سوی اینترفاکس، این دیدار در یک شکل کاری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری تاس، بحث آنان خدمات مربوط بود.
روسیه به تازگی به انگلیس و فرانسه به دلیل انتقال فناوری نظامی به اوکراین هشدار داده است. اوایل این هفته اعلام شد که انگلیس طرحی را برای تولید موشکهای «استورم شدو» برای حمله به روسیه در اختیار اوکراین قرار میدهد اما افزایش تولید به زمان نیاز دارد. در همین حال، فرانسه گفت که رهگیرهای بیشتری را به اوکراین میفرستد و ماه گذشته به کیف اجازه داد تا رهگیرهای خود را با استفاده از طرحهای فرانسوی تولید کند.
بر اساس گزارش ها، سفر غیرمنتظره رئیس سیا به مسکو در اوایل این هفته باعث شد که وی هشداری را به روسیه ارائه کند. وال استریت ژورنال گفت جان راتکلیف به مقامات روسی گفته است که درگیری با متحدان ناتو آمریکا را تشدید نکنند. دو نفر از افراد آشنا نیز به پولیتیکو گفتند که هشدار راتکلیف به ویژه بر استونی، لتونی و لیتوانی متمرکز بوده است.
تحلیلگران مؤسسه مطالعات جنگ اخیراً گفتند که حملات مکرر هواپیماهای بدون سرنشین روسیه به حریم هوایی اروپا و ناتو نشان میدهد ولادیمیر پوتین «سیاست بی پروا» را اتخاذ کرده است که خطر ورود هواپیماهای بدون سرنشین به حریم هوایی اروپا و ناتو را میپذیرد. تحلیلگران ارزیابی کردند که این تهاجمات بخشی از کارزار «مرحله صفر» روسیه با هدف «تعیین شرایط اطلاعاتی و روانی برای تحریکات احتمالی آینده علیه ناتو» است.