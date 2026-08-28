شهردار تهران با اشاره به ناکامی‌های دشمن گفت: امروز وحدت و حضور مردم، بزرگترین مانع در برابر تعرض و آشوب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران، در نشست نخبگان استان اصفهان با اشاره به مصرف ۱۲۲ میلیون لیتری بنزین در برابر تولید ۳۵ میلیون لیتر و کاهش قدرت خرید مردم، گفت: نباید نسبت به این شرایط بیتفاوت بود، اما راه برون رفت وجود دارد و آن تغییر مدل اداره کشور است.

وی با تأکید بر اینکه کشور ندار نیست، افزود: ۳۶ میلیارد دلار ذخیره ارزی، ۲۶ میلیارد دلار طلا و حدود ۱۳۰ میلیارد دلار نقدینگی در دست مردم نشان می دهد که ظرفیت‌های عظیمی برای مدیریت بحران وجود دارد.

زاکانی افزود: همچنین مدیریت شهری با تکیه بر اصل ۱۰۰ قانون اساسی، ظرفیت بالایی در حوزه مسکن، سلامت و معیشت دارد که باید از آن بهره گرفت.

وی در ادامه با یادآوری تجربه تلخ برجام، گفت: در آن مذاکرات ما همه تعهدات را انجام دادیم، اما طرف مقابل به وعده هایش عمل نکرد؛ امروز باید با چشمی باز پای میز مذاکره بنشینیم و اجازه تکرار اشتباهات را ندهیم. زاکانی با تأکید بر ضرورت وحدت ملی و پرهیز از حاشیه‌ها گفت: بزرگترین ظرفیت کشور، وحدت و حضور مردم در صحنه است؛ با خدمت، امید و ترمیم گسل‌های داخلی، افق روشنی پیش رو داریم و آمریکا در این نبرد شکست خورده است.