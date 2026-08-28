امروز؛
آغاز و بهره برداری از ۶۱ طرح هفته دولت در گچساران
افتتاح و کلنگزنی ۶۱ طرح عمرانی و زیرساختی گچساران با اعتبار بیش از ۳۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت آغاز شد.
فاتحی مدیر کل امور عشایر استان در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: در این طرح ۳ کیلومتر از جاده عشايری منطقه با اعتبار ۱۴۶ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده آسفالت می شود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح ۴۰ خانوار از راه مناسب بهره مند میشوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در آیین آغاز طرح های هفته دولت در شهرستان گچساران با اشاره به نقش عشایر در چرخه تولید کشور گفت: عشایر باید از امکانات و زیر ساختهای مناسب بهره مند شود.
رحمانی افزود: مردم عشایر این منطقه تا سه ماه دیگر از راه و جاده مناسب بهره مند می سوند.
یدالله رحمانی، با اشاره به آغاز و افتتاح ۶۱ طرح عمرانی و زیرساختی گچساران گفت: از مجموع این طرحها، ۴۹ طرح با اعتباری بیش از پنج هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۱۲ طرح نیز با اعتباری افزون بر ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
رحمانی افزود: این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی و زیرساختی شهری و روستایی اجرا شده و بخشی از نیازهای توسعهای شهرستان گچساران را پوشش میدهد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اجرای آسفالت جاده آب شیرین در منطقه پاکوه با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال، رفع نقاط حادثهخیز محور گچساران-گناوه با اعتبار ۴۹۰ میلیارد ریال و احداث مرحله دوم بلوار اندیشه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از مهمترین طرحهایی است که عملیات اجرایی آنها امروز و در هفته دولت آغاز شد.
رحمانی اضافه کرد: بلوار ورودی روستای پشه کان نیز با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که شامل اجرای ۷۰۰ متر مسیر، ۲۰ هزار مترمربع مخلوطریزی، آسفالت و روشنایی بوده است.
وی بیان کرد: طرح ساماندهی معبر اصلی و ترانزیتی روستای دژ سلیمان نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
رحمانی با اشاره به طرحهای مهم حوزه راه اضافه کرد: قطعه سوم محور گچساران-گناوه به طول ۱۵ کیلومتر و با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال نیز در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: بلوارهای شهید تاجگردون و شهید پناهپوری به طول ۲ کیلومتر و با اعتبار ۶۶۰ میلیارد ریال و پل و بلوار شهرک غدیر-پاسداران با اعتبار ۴۱۰ میلیارد ریال از دیگر طرحهای مهم افتتاحشده در گچساران است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل، بهبود دسترسی مناطق شهری و روستایی، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی معابر شهرستان گچساران انجام شده است.