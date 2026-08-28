افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۱ طرح عمرانی و زیرساختی گچساران با اعتبار بیش از ۳۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال هم‌زمان با هفته دولت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طرح های هفته دولت در شهرستان گچساران با کلنگ زنی طرح آسفالت جاده عشایری پاکوه آغاز شد.

فاتحی مدیر کل امور عشایر استان در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: در این طرح ۳ کیلومتر از جاده عشايری منطقه با اعتبار ۱۴۶ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده آسفالت می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح ۴۰ خانوار از راه مناسب بهره مند می‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در آیین آغاز طرح های هفته دولت در شهرستان گچساران با اشاره به نقش عشایر در چرخه تولید کشور گفت: عشایر باید از امکانات و زیر ساخت‌های مناسب بهره مند شود.

رحمانی افزود: مردم عشایر این منطقه تا سه ماه دیگر از راه و جاده مناسب بهره مند می سوند.

یدالله رحمانی، با اشاره به آغاز و افتتاح ۶۱ طرح عمرانی و زیرساختی گچساران گفت: از مجموع این طرح‌ها، ۴۹ طرح با اعتباری بیش از پنج هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۱۲ طرح نیز با اعتباری افزون بر ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

رحمانی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی شهری و روستایی اجرا شده و بخشی از نیازهای توسعه‌ای شهرستان گچساران را پوشش می‌دهد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اجرای آسفالت جاده آب شیرین در منطقه پاکوه با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال، رفع نقاط حادثه‌خیز محور گچساران-گناوه با اعتبار ۴۹۰ میلیارد ریال و احداث مرحله دوم بلوار اندیشه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از مهم‌ترین طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آنها امروز و در هفته دولت آغاز شد.

رحمانی اضافه کرد: بلوار ورودی روستای پشه کان نیز با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که شامل اجرای ۷۰۰ متر مسیر، ۲۰ هزار مترمربع مخلوط‌ریزی، آسفالت و روشنایی بوده است.

وی بیان کرد: طرح ساماندهی معبر اصلی و ترانزیتی روستای دژ سلیمان نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

رحمانی با اشاره به طرح‌های مهم حوزه راه اضافه کرد: قطعه سوم محور گچساران-گناوه به طول ۱۵ کیلومتر و با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال نیز در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: بلوارهای شهید تاجگردون و شهید پناهپوری به طول ۲ کیلومتر و با اعتبار ۶۶۰ میلیارد ریال و پل و بلوار شهرک غدیر-پاسداران با اعتبار ۴۱۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های مهم افتتاح‌شده در گچساران است.