پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری پنج پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی با اعلام برنامه پروازی فرودگاه بیرجند از شنبه هفتم تا جمعه سیزدهم شهریور گفت: در این بازه زمانی، ۵ پرواز از شرکتهای هواپیمایی پارسایر و چابهار ایر در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران انجام میشود.
سیدی افزود: نخستین پرواز این هفته روز شنبه ۷ شهریور با شرکت هواپیمایی پارسایر انجام میشود که این پرواز ساعت ۹:۱۰ از تهران برقرار و ساعت ۱۰:۲۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۱:۱۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک میکند.
وی با بیان اینکه همچنین روز دوشنبه ۹ شهریور دو پرواز در این مسیر برقرار است، افزود: پرواز پارسایر ساعت ۸:۵۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۱۰:۱۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۱:۱۵ به تهران بازمیگردد. مدیرکل فرودگاههای استان گفت: پرواز چابهار ایر نیز ساعت ۱۸:۵۰ از تهران انجام شده، ساعت ۲۰:۲۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۱:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی ادامه داد: روز چهارشنبه ۱۱ شهریور نیز پرواز هواپیمایی چابهار ایر ساعت ۱۸:۴۰ از تهران انجام و ساعت ۲۰:۱۰ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
به گفته سیدی همچنین در روز جمعه ۱۳ شهریور پرواز پارسایر ساعت ۲۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۲۱:۱۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۲۱:۵۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک میکند.
وی تأکید کرد: تداوم این پروازها بستگی به استقبال مسافران و میزان تقاضا برای سفرهای هوایی دارد.